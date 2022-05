Incidents au Stade de France : Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra entendus à l'Assemblée et au Sénat

Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra bientôt entendus par les parlementaires. Les commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les commissions des Affaires culturelles - en charge des sports - des deux chambres, auditionneront cette semaine le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra dans l’affaire du fiasco du match de football au Stade de France, a-t-on appris ce lundi, au surlendemain des incidents.

Le président LR du groupe d’études "Pratiques sportives et grands événements sportifs" Michel Savin a indiqué à Public Sénat qu'ils seront interrogés "dans les meilleurs délais" au Sénat. "Ils ont donné leur accord. Les commissions sont en train de prendre contact avec les cabinets des deux ministres pour organiser ces auditions rapidement", a-t-il expliqué.