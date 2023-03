Index seniors : le Sénat exempte les PME de moins de 300 salariés

Les parlementaires ont adopté l'article 2 du projet de loi par 244 voix contre 96, au bout de plus de sept heures de débats. Le gouvernement s'en est remis à la "sagesse" des sénateurs, qui ont supprimé l'obligation de cet index pour les entreprises de plus de 50 salariés, seuil qui avait été ajouté par l'Assemblée nationale le mois dernier.

L'index sera obligatoire dès novembre 2023 pour les entreprises de plus de 1000 salariés, et pour celles de plus de 300 salariés à partir de juillet 2024. Les employeurs seront passibles de sanctions financières en cas de non-publication de cet index, mais aucune obligation de résultat n'a été fixée en matière d'emploi des seniors. L'index des seniors obligera les employeurs à publier le détail de leurs effectifs pour la tranche d'âge des plus de 55 ans.