Indexation sur l'inflation, coup de pouce au smic... Que proposent les syndicats pour augmenter les salaires ?

L'une des solutions selon elles, est d'instaurer une conditionnalité au versement des aides publiques aux entreprises qui feraient un effort en faveur des salaires. La CGT veut appliquer cette "conditionnalité des aides publiques" aux entreprises qui reçoivent "200 milliards d'euros chaque année sans conditions sociales ni environnementales". Sophie Binet propose que ces aides soient soumises à une validation des représentants du personnel, qui "jugeraient si les objectifs sociaux et environnementaux sont tenus". "Ce n'est pas possible d'avoir des aides publiques quand on licencie, quand on ne respecte pas l'égalité professionnelle, quand on augmente de façon exponentielle les dividendes et les salaires des PDG et que les salaires stagnent", a-t-elle estimé dimanche lors du Grand jury LCI-RTL-Le Figaro. Selon elle, cela constituerait un "levier majeur qui permettrait par exemple de mettre sous pression les entreprises pour augmenter les salaires".

Un dessein partagé par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT plaide pour une suspension des exonérations de cotisations pour les branches qui ont des minima inférieurs aux smic.