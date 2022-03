Industrie : que proposent les candidats à la présidentielle pour le "made in France" ?

Jean-Luc Mélenchon (LFI) veut, lui aussi, relocaliser les productions essentielles à la vie de notre pays en instaurant un "protectionnisme écologique et solidaire". Pour cela, il veut notamment "réviser le Code des marchés publics pour favoriser les entreprises sociales et solidaires, écologiques et locales", "instaurer des droits de douane sur des critères écologiques", "instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour dissuader les délocalisations et l’importation de produits trop éloignés" ou "rendre effectives les peines de réquisition d’intérêt général pour toute délocalisation ou fermeture d’activité". Fabien Roussel (PCF) souhaite développer l’économie circulaire, les circuits courts et les process industriels durables via une loi d'orientation et de programmation favorisant une nouvelle industrialisation du pays.