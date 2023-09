Inflation : des propos d'Olivia Grégoire sur les cours de cuisine à l'école offusquent la gauche

Des propos qui ont provoqué de vives réactions à gauche : "Face à la pénurie d'eau potable, prenez des cours de dégustation de vin", a ironisé le patron des Insoumis Jean-Luc Mélenchon sur X (ex-Twitter). "S'il n'y a pas de pain, mangez de la brioche", a t-il ajouté dans un second tweet. "Même plus envie d’en rire", a réagi le chef du Parti socialiste Olivier Faure sur le même réseau social. "Chaque semaine, l’un d’entre eux dévoile leur inconscient : le mépris social en lieu et place de la justice".