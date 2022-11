Inflation : la nouvelle "prime Macron" a bénéficié à 700.000 salariés depuis cet été

Au total, cette prime défiscalisée et facultative pour l'employeur a touché plus de dix millions de salariés. Mais le gouvernement souhaite aussi élargir les autres dispositifs de partage de la valeur, notamment les mécanismes d'intéressement et de participation. Les partenaires sociaux se sont réunis mardi pour fixer un calendrier à leurs négociations sur le sujet, en plein débat sur la question des rémunérations. Ils ont jusqu'à la fin du mois de janvier pour faire des propositions au gouvernement.

"On a une augmentation des salaires en moyenne de 4,4% (...) et ça continue d'augmenter", a également souligné sur France 2 Bruno Le Maire, ajoutant qu'il fallait également "garder son sang-froid dans une période de crise inflationniste". Selon le ministre, on constate actuellement une baisse sur les prix de gros qui devrait se répercuter "courant 2023" sur les prix à la consommation et ainsi permettre à l'inflation de refluer. Les prochaines semaines "resteront difficiles", a-t-il averti, affirmant que l'État supportait 55% du coût de l'inflation contre 40% pour les entreprises et 5% pour les ménages.