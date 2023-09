Promotions réduites sur les produits d'hygiène : Bruno Le Maire favorable à un moratoire sur la loi Descrozaille

Bruno Le Maire envisage plusieurs pistes pour faire baisser les prix et augmenter le pouvoir d'achat des Français. Y compris celle de revenir sur le contenu de la loi Descrozaille, votée en mars dernier et censée s'appliquer en mars 2024, qui limite le montant des promotions sur les produits de soin et d'hygiène, notamment. Le ministre de l'Économie s'est dit, ce jeudi 7 septembre au matin, sur Franceinfo, favorable à un moratoire sur une disposition contenue dans le texte, comme réclamé par le PDG de Carrefour et président de la FCD (Fédération du commerce et de la distribution), Alexandre Bompard.