Inflation, retraites, insécurité... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Le chef de l'État est d'abord revenu sur l'un des sujets de préoccupations centraux des Français : l'inflation. La France a perdu 85 milliards d'euros de revenus à cause de la crise de l'énergie, mais "un peu plus de la moitié de ce choc" a été amorti par les aides mises en place par l'État, a poursuivi Emmanuel Macron. "À la fin des fins, notre inflation en France est de l’ordre 6-6,5%, là où elle est, dans le reste de la zone euro et chez la plupart de nos voisins, de 10%", a-t-il martelé. Des aides qui seront poursuivies : le président a rappelé que la hausse des prix de l'électricité et du gaz serait limitée à 15% en 2023, tandis que des "aides ciblées" seront destinées aux plus fragiles, comme les étudiants.

Quant aux entreprises, les TPE, tout comme les petites collectivités locales, bénéficieront d'une limitation de 15% de la hausse du coût de l'électricité et du gaz, comme les ménages. Les PME et les TPE "très consommatrices", comme les boulangeries, ainsi que les collectivités locales, bénéficieront d'un "système qui va amortir le choc des prix de l’électricité", pour leur "garantir un prix raisonnable" en cas d'envolée des prix, a-t-il expliqué. Le plan sera détaillé vendredi par le gouvernement. Pour les entreprises intermédiaires et grands groupes, un "guichet d'aide" sera mis en place "dans les prochaines semaines" pour "simplifier les mécanismes" de soutien et augmenter les tickets d'aides, qui pourront monter jusqu'à "plusieurs millions d'euros".