INFO LCI - Bisbilles financières entre Gilbert Collard et le RN

Contacté par LCI, Gilbert Collard assume et avance une réplique au fait que Marine Le Pen continue de toucher une "allocation forfaitaire" de 5000 euros par mois de la part du parti, quand bien même elle en a été remplacée à la présidence par Jordan Bardella. L’avocat et président d’honneur de Reconquête assure avoir de son côté, réservé les mensualités sur un autre compte et promet de les débloquer dès lors que la candidate du RN renoncera à cette indemnité qu’il juge indue.