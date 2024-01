INFO LCI - Conférence de presse Macron : 60% des Français pas convaincus, les sympathisants LR séduits

Selon un sondage Harris Interactive réalisé pour LCI, 60% des Français n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Parmi les partis d'opposition, les sympathisants des Républicains ont été les plus séduits par son discours. La multiplication des opérations "place nette" contre le trafic de drogue ou le doublement de la présence policière dans les rues sont des mesures auxquelles les sondés ont été les plus favorables.

6 Français sur 10 n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Un sondage Harris Interactive réalisé pour LCI montre ce mercredi que seuls 40% des Français ont été convaincus par la prise de parole du président de la République, mardi soir, à l'Élysée. À titre de comparaison, 50% des sondés avaient été convaincus le 12 octobre dernier lorsque le chef de l'État s'était exprimé après les attentats du Hamas en Israël, et 72% étaient aussi du même avis après son interview dans l'émission "C à vous" après le vote de la loi immigration, sur France 5, le 20 décembre.

"Interrogés à l’issue de l’intervention présidentielle, les Français réagissent en premier lieu selon leur sensibilité politique", analyse dans un communiqué Antoine Gautier, chef de groupe au sein du département "politique et opinion" d'Harris Interactive. Ainsi, outre les sympathisants de Renaissance, qui sont 88% à avoir été convaincus par l'intervention du président de la République, les personnes s'estimant proches des Républicains sont 52% à avoir été elles aussi séduites par les propos du dirigeant français mardi soir. Il s'agit de la sensibilité politique hors majorité la plus favorable au discours d'Emmanuel Macron au sein de ce sondage.

Des Français favorables aux mesures annoncées par Macron... mais qui doutent de leur efficacité

Les sympathisants du Parti socialiste suivent (48% à avoir été convaincus), alors que ceux de La France insoumise (34%), du Rassemblement national (32%) ou de Reconquête (25%), n'ont pas été conquis par le discours du locataire de l'Élysée. Dans le détail, plusieurs mesures présentées durant cette grand-messe télévisuelle ont toutefois été saluées par la majorité des sondés, toutes proximités politiques confondues. Ainsi, 90% des sondés se disent favorables à la multiplication des opérations "place nette" qui visent à combattre le trafic de drogue, 84% au doublement de la présence policière dans les rues et 80% à la régulation de l'usage des écrans chez les jeunes enfants.

À l'inverse, d'autres annonces reçoivent un accueil plus mitigé, comme l'attribution d'une part plus importante de rémunération au mérite pour les fonctionnaires (seulement 66% des sondés à l'opinion favorable), le remplacement du congé parental par un congé de naissance (63%) ou encore l'arrivée du théâtre comme "passage obligé" au collège (51%). "Comme souvent dans ce type d’exercice, le détail des mesures annoncées par le Président fait apparaitre un niveau d’approbation plus élevé que l’ensemble de la prestation", décrypte ainsi Antoine Gautier.

Ces résultats sont aussi à nuancer, car les sondés doutent de l'efficacité des mesures dans différents domaines. "Moins de la moitié des Français jugent que ces mesures seront efficaces, que ce soit en matière de politique éducative (46%), de lutte contre l’insécurité (45%), de politique de la famille (45%) et encore moins lorsqu’il s’agit de la politique sociale, de santé, étrangère ou encore économique", poursuit le spécialiste. Au total, un échantillon de 1921 personnes ont été interrogées dans le cadre de cette étude.