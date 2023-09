INFO TF1 - Baccalauréat 2024 : voici les nouvelles dates des épreuves de spécialité

Dans un mail du ministère de l'Education nationale adressé aux professeurs et proviseurs de lycée daté de ce jeudi 28 septembre et consulté par TF1, Gabriel Attal dévoile les dates du baccalauréat 2024. L'année dernière, le bac nouvelle formule avait suscité de nombreuses critiques sur la tenue des épreuves de spécialités en mars, entraînant absentéisme et démotivation de certains élèves au dernier trimestre selon les enseignants. L'exécutif avait annoncé à la fin du mois d'août son désir de revenir dessus, et de les décaler au mois de juin.