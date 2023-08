INFO TF1 - Expulsion des délinquants de leur logement social : Darmanin demande la "fermeté systématique" aux préfets

Pour cela, ils citent les dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Elles précisent notamment les devoirs des locataires envers les bailleurs, comme payer le loyer ou "user paisiblement des locaux". Les ministres estiment notamment que la dégradation de commerces ou d'équipements publics graves à proximité immédiate du logement occupé peut constituer "une atteinte à l'usage paisible de son logement". "Sur ce fondement, un bailleur peut saisir le juge civil pour que ce dernier prononce la résiliation du bail de l'habitation et l'expulsion de tout occupant pour rétablir la tranquillité des lieux", indique le courrier. "Ainsi, nous vous demandons de vous assurer que les bailleurs et les maires ont connaissance de ces dispositions et d'en faciliter l'usage".

Car dans le droit, ce n'est pas le préfet qui ordonne une expulsion, mais une décision de justice, à l'issue d'une longue procédure. Elle ne peut être motivée que par le non-respect du bail, comme des loyers impayés, des troubles de jouissance ou des faits de délinquance par des locataires (mécanique sauvage, vente de stupéfiants, tapage). Ainsi, dans le cas mentionné ci-dessus d'expulsion dans le Val-d'Oise, la famille ne l'a pas été parce que l'un de ses enfants avait pris part à des violences urbaines, mais pour des loyers impayés. "La finalité de cette expulsion est liée au fait que cette personne a pillé un magasin. Il s'avère par ailleurs, dans ce cas, qu'il y avait déjà un autre motif d'expulsion donc, pour gagner du temps, on a exécuté un jugement d'expulsion préexistant", avait d'ailleurs précisé à l'AFP le préfet du Val-d'Oise Philippe Court, selon lequel la décision de rupture de bail préexistante avait été prononcée pour des loyers impayés.