INFO TF1-LCI : 956 élus victimes de violences depuis le début de l'année

Par ailleurs, 13 élus ont rapporté des dégradations visant leur permanence et 71 ont signalé d'autres faits, non précisés. Pour rappel, la dernière communication officielle de Gérald Darmanin sur les agressions visant des représentants de la République date de janvier 2022. Le ministre de l'Intérieur avait alors fait le bilan de l'année 2021 et rapporté que 1186 élus avaient été pris pour cible dans les 11 premiers mois de l'année, soit une hausse de 47% par rapport à 2020.

Une augmentation qui peut s'expliquer par les deux années de Covid que vient de traverser la France et les débats sur le pass sanitaire. Le 29 décembre dernier, Gérald Darmanin avait ainsi demandé aux préfets de renforcer la protection des élus "dans le contexte de l'examen du projet de loi du pass vaccinal". Dans un télégramme, il leur avait alors demandé de systématiser l'intégration des domiciles et permanences des élus dans les patrouilles de police et gendarmerie.