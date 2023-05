VIDÉO - Prêt russe au RN : "Je signe un prêt avec une banque, pas avec Poutine", se défend Marine Le Pen à l'Assemblée

Au centre des accusions portées contre la dirigeante du Rassemblement national, un prêt de 9,4 millions d'euros contracté auprès d'une banque tchéco-russe en 2014 par le Front national, alors dirigé par Marine Le Pen, dont la créance a été reprise par diverses sociétés à la suite de faillites en cascade, toujours en cours de remboursement.

Avec à la clé, une question : la négociation de ce prêt a-t-elle engendré des demandes de contreparties politiques ? "Cela voudrait dire que quand on signe un prêt avec une banque française, on ne signe pas avec l'accord d'Emmanuel Macron, mais quand on signe avec une banque qui est moitié tchèque, moitié russe, obligatoirement, c'est en fait une signature que l'on a avec Vladimir Poutine", a-t-elle répondu devant la commission, balayant d'un revers de main toute "contrepartie" ou pression politique.