Inondations dans le Pas-de-Calais : travaux, indemnisation... Gabriel Attal dévoile de nouvelles mesures

Le Premier ministre s'est rendu ce lundi dans le Pas-de-Calais. Pour son troisième déplacement en tant que chef du gouvernement dans ce territoire sinistré par les inondations, Gabriel Attal a annoncé de nouvelles mesures pour les habitants et les professionnels.

Une troisième visite dans le Pas-de-Calais... et de nouvelles annonces. Peu après son déplacement à Arras à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, le Premier ministre s'est rendu ce lundi dans des communes du Pas-de-Calais touchées ces derniers mois par une série d'épisodes d'inondations exceptionnels. L'occasion pour Gabriel Attal d'effectuer de nouvelles annonces pour les sinistrés, habitants et entreprises.

Le chef du gouvernement a annoncé qu'une dizaine de nouvelles permanences allaient ouvrir leurs portes afin de faciliter l'indemnisation des dégâts. Une plate-forme téléphonique va aussi être ouverte en préfecture pour accompagner les sinistrés dans leurs démarches auprès des assureurs qui, eux, se sont engagés à réduire les délais d'indemnisation. "Quand on a accepté la proposition des assurances, il y a un délai de 21 jours pour être payé. Ce délai va être divisé par deux : ce sera 10 jours maximum", a-t-il déclaré à des sinistrés exprimant leur exaspération après des mois de démarches.

Par ailleurs, le nombre de communes reconnues au titre de régime de catastrophe naturelle a grimpé à 379, soit 79 de plus depuis un décret publié le 10 mars dernier.

Une enveloppe supplémentaire pour la reconstruction

Depuis Montreuil-sur-Mer, Gabriel Attal a également annoncé l'augmentation du plafond de l'aide pour le secteur du transport fluvial. Il passe de 5000 à 20.000 euros pour les professionnels dont l'activité a été touchée par les intempéries. Des travaux vont en outre être lancés "pour la mise en place d'un mécanisme assurantiel de perte d'exploitation dans le cadre de la Stratégie Nationale Fluviale".

Les équipements publics détériorés par les inondations ne sont pas oubliés. Quelque dix millions d'euros sont remis sur la table pour les reconstruire, soit une aide totale de 70 millions d'euros. Des "travaux urgents" vont aussi être réalisés "dans les six prochains mois, avec les collectivités". "L'État nommera un préfet délégué chargé de la reconstruction et du plan de résilience et il mobilisera une équipe d'une quinzaine de personnes pour mener à bien ces opérations", précise Matignon. "Les mesures de simplification, notamment pour faciliter le curage, seront maintenues deux mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 mai 2024."

Enfin, le préfet du Pas-de-Calais est chargé par le Premier ministre "de réunir l'ensemble des élus concernés et d'aboutir avant l'été à une proposition d'évolution de la gouvernance de l'eau dans le département". Au total, selon les données de la préfecture, plus de 9000 habitations ont été sinistrées en novembre 2023 ou en janvier 2024, rien que dans le Pas-de-Calais.