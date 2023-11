Inondations : près de 250 communes en catastrophe naturelle et un fonds d'aide de 50 millions d'euros, annonce Emmanuel Macron

Depuis le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron a fait des annonces pour venir en aide aux sinistrés des inondations. Quelque 250 communes seront classées en état de "catastrophe naturelle" dès ce mardi après-midi, et un fonds de soutien aux collectivités de 50 millions d'euros sera créé.

Depuis le Pas-de-Calais, le coupe Macron est venu constater l'ampleur des dégâts des récentes inondations et exprimer son soutien à la population. Le président de la République en a profité pour adresser ses remerciements aux services de l'État mobilisés depuis le début de l'événement, et pour faire des annonces. Après avoir adressé "la reconnaissance et le soutien de la nation toute entière" à "l'ensemble de celles et ceux qui ont permis d'être aux côtés de la population et d'avancer", notamment les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les policiers, les élus et les bénévoles, Emmanuel Macron a d'abord promis le classement en état de catastrophe naturelle de près de 250 communes dès ce mardi 14 novembre après-midi.

Le président a en effet indiqué "le classement dès cet après-midi de toutes les communes qui l'ont demandé en état de catastrophe naturelle", précisant que cela concernerait 214 villes du département du Pas-de-Calais et une trentaine du département du Nord.

Des fonds exceptionnels pour les communes et les agriculteurs touchés

Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un fonds de soutien de 50 millions d'euros aux collectivités pour leur permettre de faire face aux dépenses d'urgence créées par la catastrophe.

Le chef de l'État a également promis un fonds exceptionnel pour les agriculteurs, durement touchés par les inondations. "On va activer le dispositif calamité agricole qui va permettre d'accompagner et de compenser", "mais on va mettre en place un fonds exceptionnel de soutien qui va valoir pour les inondations mais aussi les différentes tempêtes qu'on a eues", a déclaré Emmanuel Macron, précisant que ce dernier serait valable pour les régions Normandie et Bretagne. "On va accompagner les agriculteurs pour les besoins en investissements ou les pertes d'exploitation et de production", a-t-il promis, alors qu'il doit visiter dans l'après-midi une exploitation agricole en compagnie du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.