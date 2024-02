IVG dans la Constitution : pourquoi ça coince chez les sénateurs ?

Le Sénat examine ce mercredi le projet de loi constitutionnelle visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Mais la majorité de droite rechigne, emmenée par le président du palais du Luxembourg Gérard Larcher et le chef du groupe LR, Bruno Retailleau. Quelles sont leurs réticences ?

Leur vote est crucial, mais leur approbation encore incertaine. Ce mercredi, le Sénat se prononce sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, après l'adoption de ce projet de loi constitutionnelle par l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Mais les ténors Républicains de la chambre haute - le président du Sénat Gérard Larcher, le chef du groupe Bruno Retailleau, et le président du groupe UDI Hervé Marseille - qui détiennent la majorité, n'y sont pas favorables et une partie de leurs troupes se sont donné pour objectif de freiner au maximum la réforme. Pour quelles raisons ?

Le premier problème qui se pose aux sénateurs LR, c'est la formulation retenue par le gouvernement et validée par les députés, à savoir : "la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse". Certains craignent que la présence du mot "garantie" remette en cause la clause de conscience des médecins et se traduise par des jurisprudences opposables à des soignants qui ne souhaiteraient pas pratiquer l’IVG.

Aussi, le sénateur Philippe Bas a déposé un amendement pour supprimer le mot "garantie" de la formule. Toutefois, ce mercredi matin, la commission des Lois a rejeté tous les amendements de modification rédactionnelle déposés par la droite. Par ailleurs, des sénateurs LR portent un amendement pour inscrire dans la Constitution la clause de conscience des médecins.

LR ne veut pas se faire imposer un calendrier

Si la question sémantique est essentielle, c'est parce qu'avant l'étape du Congrès (réunion des députés et sénateurs à Versailles), nécessaire à toute modification de la Constitution, la révision constitutionnelle doit être approuvée dans les mêmes termes par les deux chambres du Parlement. Si le Sénat n'approuve pas le texte dans les termes mentionnés ci-dessus, cela retarderait le calendrier que l'exécutif a en tête, à savoir une réunion du Congrès en début de semaine prochaine, le 4 mars.

Mais le calendrier, c'est justement ce qui chagrine également la droite, qui apprécie peu de se le voir dicter par le camp présidentiel. "Le gouvernement ne peut pas nous imposer un calendrier au mépris du débat parlementaire", a redit Bruno Retailleau à l'AFP.

L'IVG n'est pas menacée dans notre pays." Gérard Larcher

Le sénateur de Vendée estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'inscrire ce droit fondamental que rien ne menace dans la Constitution. C'est la première raison du refus de la droite de voter en faveur de cette réforme. "Il n'y a pas de menace qui pèse sur l'avortement en France", a-t-il encore répété. Le 23 janvier dernier, le président du Sénat Gérard Larcher avait fait polémique en déclarant sur franceinfo : "L'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Si elle était menacée, croyez-moi, je me battrais pour qu'elle soit maintenue. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux."

Malgré cette opposition, les ténors républicains du Sénat pourraient bien ne pas être suivis par leurs collègues, ce mercredi, à l'heure du vote. Ces derniers jours, plusieurs élus se sont confiés sur leur réflexion et leur inflexion sur le sujet, notamment sous pression sociale ou familiale. "Je fais partie de ceux qui ont évolué au contact de très proches. Je me prononcerai ainsi pour l’inscription de l’IVG dans la Constitution", a témoigné Thierry Meignen.