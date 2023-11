Inscrire l'IVG dans la Constitution va-t-il vraiment apporter une garantie juridique supplémentaire ?

"L'idée de droit est souvent avancée par une partie des défenseurs des droits et libertés de la femme qui considèrent qu'il faut mettre en œuvre un dispositif permettant à la femme d'avorter, tandis que dans l'idée de liberté, on laisse la femme avorter, mais après elle se débrouille. On ne met pas en place de structure spécifique pour l'aider dans cette démarche", estime Lauréline Fontaine. Auprès de Télérama, Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public à l’Université Paris-Nanterre, ajoutait : "Un droit paraît en effet plus robuste, par rapport à une liberté, plus vague, indéterminée [...] La symbolique de ces deux mots est importante, mais à mes yeux, l’essentiel est dans l’emploi du verbe : 'garantir', dans la version de l’Assemblée, est beaucoup plus fort et précis que 'déterminer', dans celle du Sénat". Toutefois, "quelle que soit la formulation, même la plus ambitieuse, on n’aura jamais de protection absolue", concluait-elle.

Pour plus de précisions et pour "cristalliser au maximum le droit existant", Lauréline Fontaine avance une solution proposée en novembre 2022 par le groupe Rassemblement national. Marine Le Pen, pourtant opposée à l'allongement du délai légal à 14 semaines, avait déposé un amendement visant à sanctuariser la loi Veil à date. Cette démarche avait surtout pour but, pour le parti d'extrême droite, de ne pas aller plus loin et d'aboutir à "une augmentation, voire à une disparition des délais" ou à une remise de cause de la clause de conscience dont bénéficie le personnel médical. Pour la professeure de droit constitutionnel, au-delà des considérations politiques qui avaient guidé le RN à l'époque, il s'agirait d'un bon "compromis pour rester général tout en minimisant les possibilités de changement par la loi".