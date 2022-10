Nantes : contre l'insécurité, des renforts policiers et des caméras supplémentaires

Ils évoquent une situation "grave". Après plusieurs faits divers violents à Nantes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a reçu ce mardi la maire socialiste de la ville, Johanna Rolland, place Beauvau. "Devant la gravité de la situation de l'insécurité à Nantes", tous deux ont convenu "d'un plan de renforcement des moyens", ont-ils indiqué dans un communiqué commun.

Le ministre de l'Intérieur a notamment "décidé l'affectation temporaire d'une unité de force mobile", soit "environ 70 agents", à partir du 10 octobre. Elle "sera particulièrement affectée au centre-ville et dans les quartiers" sensibles de la ville. Gérald Darmanin a également rappelé qu'une nouvelle unité de CRS, prévue dans la future loi de programmation et d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), sera installée à Nantes en 2023. Sur les 200 policiers qui composent cette unité, 80 seront "spécifiquement dédiés à l'agglomération nantaise".