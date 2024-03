Photos d'Emmanuel Macron sur le ring de boxe : une image peut-elle en cacher une autre ?

Sur des clichés réalisés par sa photographe officielle, Emmanuel Macron cogne un punching-ball à la façon de Rocky Balboa. Des images qui suscitent de vives critiques et posent de nombreuses questions à l'heure des détournements en tout genre. TF1info a soumis cette opération de communication présidentielle à l'œil de la sémiologue Élodie Mielczareck.

Sylvester Stallone s’apprête-t-il à remonter sur le ring ? Si le hashtag #Rocky est revenu en force sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures, c’est en raison de la publication d’une série de clichés d’Emmanuel Macron en train de martyriser un punching-ball. T-shirt noir, regard sombre, mâchoire carrée et muscles saillants… Ils ont été réalisés par Soazig de la Moissonière, la photographe officielle du chef de l’État, qui les a postés sur son compte Instagram, suivi par plus de 215.000 abonnés.

Repartagés, critiqués, moqués et détournés… Les clichés ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et de la presse internationale comme le Daily Telegraph, qui en a carrément fait sa une, ironisant sur la "virilité ultime" d’Emmanuel Macron. Si certains y voient déjà une réponse à Vladimir Poutine qui posait torse nu en pleine partie de pêche il y a quelques années, le président français n’en est pas tout à fait à son coup d’essai puisqu’en avril 2022, il avait déjà enfilé les gants de boxe lors d’un déplacement de campagne en Seine-Saint-Denis. Cette nouvelle tentative est-elle vraiment à côté de la plaque ?

Le problème, c’est que ces photos arrivent dans un climat de suspicion généralisé, renforcé par l’affaire Kate Middleton Elodie Mielczareck, sémiologue

"Ces photos mettent en scène un charisme, une puissance, le corps devient le vaisseau d’une certaine idéologie, voire d’un programme politique", observe pour TF1info la sémiologue Élodie Mielczareck. "On est dans quelque chose qui est cohérent pour Emmanuel Macron puisqu’il utilise la rhétorique guerrière depuis la pandémie. Sur ce champ-là, la boxe lui permet de rester dans un univers combatif, voire belliqueux. Le problème, c’est que ces photos arrivent dans un climat de suspicion généralisé, renforcé par l’affaire Kate Middleton."

Si vous avez manqué un épisode, le Royaume-Uni est en émoi depuis la publication par Kensington Palace d’une photo retouchée de la princesse de Galles et de ses enfants, alors que la jeune femme était médiatiquement invisible depuis son opération chirurgicale en janvier. Le fait que l’intéressée ait reconnu avoir elle-même manipulé l’image n’a rien arrangé. Il y a quelques heures, la presse britannique a exhumé une photo d’Elizabeth II et de ses petits-enfants… prise et altérée par Kate elle-même ! Sans parler de la vidéo de sa sortie sur un marché avec le prince William.

Dans le cas d’Emmanuel Macron, beaucoup s’interrogent sur la taille des biceps du chef de l’État, mettant en parallèle les photos de Soazig de la Moissonière avec d’autres parues dans la presse ces dernières années. "Sont-elles retouchées ou pas ? Sans doute !", tranche Élodie Mielczareck. "Tout simplement parce qu’il est rare que les photos, même officielles, ne soient pas retouchées. Ce qui est intéressant dans ce cas précis, c’est d’avoir choisi de les poster sur Instagram, un espace qui aurait le sceau de la véracité, un côté sur le vif, davantage qu'un tract électoral. Mais tout le monde aujourd’hui sait bien que c’est faux."

Pour cette sémiologue qui se passionne pour la communication non verbale des politiques, il est primordial de s’interroger sur le contexte qui entoure l’initiative du chef de l’État. "Une image n’est pas là que montrer quelque chose. Elle peut aussi servir à faire diversion", insiste-t-elle. "Rappelez-vous de Marlène Schiappa qui posait en une de Playboy au moment de l’affaire des fonds Marianne. Ces clichés d’Emmanuel Macron sont symboliques, ils viennent promouvoir un certain type de valeurs. Mais est-ce qu’ils n’agissent pas comme un écran de fumée ? Dans un moment où la France enregistre des résultats économiques moins bons que prévu par exemple ?".