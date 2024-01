Inondations dans le Pas-de-Calais : Emmanuel Macron demande à Élisabeth Borne d'"accélérer les réponses" aux sinistrés

Le chef de l'État a demandé à sa Première ministre et au ministre de la Transition écologique de donner des réponses aux sinistrés du Pas-de-Calais après les inondations en série qui ont frappé le territoire. Emmanuel Macron veut que ces "réponses" concernent aussi les "plus précaires" et les "sans-abris". La décrue s'est amorcée dans le Pas-de-Calais, mais de nombreux habitants ont encore les pieds dans l'eau alors que le froid arrive.

Tandis qu'un remaniement gouvernemental serait en discussion au sommet de l'État, le président de la République veut continuer d'avancer sur la question du soutien aux sinistrés du Pas-de-Calais. Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, ce dernier a demandé, ce dimanche 7 janvier, à sa Première ministre Elisabeth Borne et à son ministre de la Transition écologique Christophe Béchu "d'accélérer les réponses en faveur des sinistrés, des plus précaires et des sans-abris".

Élisabeth Borne est attendue mardi dans le département "pour évoquer toutes les solutions à mettre en place", a souligné Matignon à l'AFP. Entre-temps, le ministre du Logement Patrice Vergriete pourrait faire lundi des annonces dans le cadre du plan grand froid et du dévoilement d'autres mesures sur l'hébergement d'urgence.

La demande du président à ses ministres intervient alors même qu'un coup de froid est sur le point de s'abattre sur la France. Ce dimanche, de nombreux habitants du Pas-de-Calais ont toujours les pieds dans l'eau, la décrue étant parfois très lente. Selon les prévisions de Météo-France, le mercure restera même sous la barre du zéro degré tout au long de la journée de lundi. Une double peine pour les habitants du nord de la France.

Après une "période particulièrement douce pour la saison", le froid va "s'installer pour une bonne partie de la semaine prochaine", selon Météo-France, les températures perdant progressivement plus de 10 degrés à l'échelle nationale en seulement quelques jours. Des gelées "généralisées" sont attendues à partir de lundi.