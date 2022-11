En plus d'abolir la corrida, Aymeric Caron veut interdire les combats de coqs

A l'instar de la corrida, les combats de coq sont censés être interdits en France. Mais comme l'expliquait TF1info dans un article publié le 15 novembre dernier (à lire ici), ils bénéficiaient d'exceptions dans certains territoires. Les articles 521-1 et 522-1 du Code pénal interdisent en effet les actes de cruauté et les mises à mort d'animaux, mais précisent qu'ils ne sont pas applicables "aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée", ni "aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie". Aujourd'hui, ces combats ont encore lieu dans le nord de la France, dans les Antilles et à la Réunion.

Ainsi, dans un amendement déposé lundi 21 novembre, Aymeric Caron confirme qu'"en l’état actuel du droit, l’organisation de combats de coqs n’est pas passible de la peine prévue par l’article L. 521‑1 du code pénal" et que "le présent amendement propose de mettre fin à cette exception injustifiable afin que ne subsiste, dans notre code pénal, aucune tolérance envers les sévices graves et les actes de cruauté commis envers les animaux".