Interdiction de l'abaya : que dit la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école ?

Gabriel Attal a assuré que les chefs d'établissements allaient prochainement recevoir "un ensemble de textes" afin de dissiper le "flou" autour des règles en vigueur. "Un point de la circulaire publiée l'an dernier nécessite d'être précisé, sur la question du port de l'abaya et du qamis, et donc il y aura une note de service qui viendra préciser ce point", a-t-il détaillé. Un "accompagnement humain" est également prévu avec l'envoi possible d'équipes dans les établissements les plus concernés "dès la rentrée et pour plusieurs jours s'il le faut", a assuré le ministre.