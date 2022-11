Interdiction de la corrida : les députés entrent à reculons dans l'arène politique

Incapables d'adopter une position unanime sur le sujet, les différents groupes présents au palais Bourbon n'ont d'ailleurs pas donné de consignes de vote, à l'exception des Républicains qui prendront position contre. Ceux qui ont clamé haut et fort leur position pro-corrida - y compris des élus de gauche comme le socialiste Iñaki Echaniz et le communiste Pierre Dharréville - sont élus dans des territoires où elles sont toujours organisées. Ceux qui sont pour cette tradition en dehors de ces territoires sont déjà plus discrets et plus mesurés. "Je voterai contre l'interdiction de la corrida, non pas parce que je défends la corrida, mais parce que je pense que ce qu'il y a derrière c'est le rapport entre l'homme et l'animal, l'homme et la nourriture", a par exemple expliqué le député du Nord Fabien Roussel (PCF) qui réclame un "débat de fond".

Quant aux parlementaires anti-corrida élus dans des territoires de culture taurine, ils sont muets, à l'exception des insoumis qui portent ce projet et font bloc. Par exemple, le chef du groupe socialiste Boris Vallaud, élu dans les Landes, ne s'est pas exprimé sur le sujet. "Si Boris Vallaud ne votait pas le texte, ce serait scandaleux", a tenté Aymeric Caron pour lui mettre la pression.