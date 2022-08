Interdire les piscines privées en cas de sécheresse ? L'écologiste Julien Bayou ne dit "pas non"

"C’est l’absence d’action sur l’écologie qui fait qu’aujourd'hui on ne peut plus utiliser l’eau", a-t-il déclaré. "L’enjeu, c’est de réparer les effets du dérèglement climatique, d’en atténuer les effets prochains et de préparer le pays. Il faut un vaste plan d’adaptation, c’est ça l’enjeu", a ajouté Julien Bayou, selon qui "le climat est devenu une question de sécurité nationale".