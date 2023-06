Intéressement, participation... Pourquoi le projet de loi sur le "partage de la valeur" ne fait pas l'unanimité

Mais dans l'opposition, l'extrême droite et la gauche sont sceptiques. Au Rassemblement national, on craint que le déploiement de ces dispositifs ne se fasse "au détriment de l'augmentation des salaires, qui reste le meilleur partage de la valeur". Toutefois, "ce texte va parfois dans le bon sens" même s'"il ne va pas assez loin", a avoué le député Jean-Philippe Tanguy ce lundi sur Sud Radio, estimant que son groupe pourrait voter le texte. "On aimerait par exemple que les salariés des entreprises aient 10% du capital social, et que 10% des bénéfices et dividendes aillent systématiquement vers les salariés et employés", a avancé le député de la Somme. Il rappelle que son parti propose des augmentations de salaire de 10%, en permettant aux entreprises de bénéficier d'exonération de charge sur ces 10%.