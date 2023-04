Dans un contexte international tendu, Emmanuel Macron en visite d'État aux Pays-Bas ce mardi

Il s'agit de la première visite d'État d'un président français aux Pays-Bas depuis 2000. Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont attendus mardi à Amsterdam, où ils seront accueillis avec les honneurs militaires par le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima au Palais Royal d'Amsterdam, avant une réception et un déjeuner privé.

Le président français doit prononcer mardi après-midi un discours sur la souveraineté économique et industrielle de l'Union européenne, à l'institut de recherche Nexus à La Haye. À peine revenu de Pékin, il sera très attendu sur les sujets d'autonomie stratégique après avoir appelé l'UE à ne pas être "suiviste" des États-Unis et de la Chine sur la question de Taïwan et à incarner un "troisième pôle".