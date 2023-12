Interpellé après l'adoption de la loi immigration, Clément Beaune assure qu'il "aura l'occasion de parler"

Clément Beaune avait fait part de son avis défavorable quant au projet de loi immigration. Il n'avait pas exclu de démissionner en cas d'adoption du texte. Au lendemain du vote, le ministre toujours en exercice a été sommé de s'expliquer lors d'un déplacement.

Clément Beaune rattrapé par la crise qui touche le gouvernement. Au lendemain du vote au Parlement d'une loi controversée sur l'immigration, le ministre des Transports était au siège de la région Ile-de-France, à Saint-Ouen, pour la signature d'un protocole d'accord entre l'État et la région pour financer les transports.

Si son déplacement n'avait pas de lien avec le texte voté au Parlement, la visite de Clément Beaune, figure de l'aile gauche de la macronie, aux côtés de la présidente de région, Valérie Pécresse, a été marquée par des chahuts et des interpellations.

Ne vous inquiétez pas, je parlerai. Clément Beaune

Certains manifestants et élus au Conseil régional ont rappelé à son arrivée au siège de la région, à Saint-Ouen, que le ministre n'avait pas exclu pas de démissionner en cas d'adoption du texte pour marquer son opposition, à l'instar de l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Le ministre des Transports a néanmoins refusé de répondre directement, arguant qu'il fallait respecter "les lieux démocratiques". "Être responsable en politique, c'est faire les choses dans le respect des responsabilités, des compétences et des moments", a-t-il déclaré.

"Je suis un élu, je suis un membre du gouvernement. J'ai eu l'occasion de défendre mes convictions et j'aurai l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, sur le fond, sur la forme, sur les moments. Mais je crois que quand on est un responsable politique, on respecte les temps et les lieux. Ici, au Conseil régional, je ne suis pas venu... sinon j'aurai choisi un autre moment, un autre lieu. Mais ne vous inquiétez pas, je parlerai, je mènerai mes combats", a-t-il assuré, sans donner plus de précisions sur la nature et le moment d'une éventuelle prise de parole.

Un peu plus tard, lors de son discours précisant les termes de l'accord sur les transports entre l'État et la région, le ministre a par ailleurs été coupé par des élus communistes et de la France insoumise au Conseil régional. Ceux-ci ont brandi des pancartes où il était inscrit "Beaune, Courage, Démission". Cela n'a pas empêché le ministre de poursuivre son propos. Les élus de gauche ont ensuite quitté l'assemblée, avant de perturber la sortie du ministre et de la présidente LR de la région, Valérie Pécresse, entonnant la Marseillaise, puis le Chant des partisans.