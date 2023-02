Interpellation musclée au Salon de l'Agriculture : Marc Fesneau appelle à "se méfier d'une vidéo sortie du contexte"

Venu inaugurer le Salon de l'agriculture à Paris, Emmanuel Macron était escorté, samedi 25 février, par un service d'ordre, mis en cause après l'interpellation musclée d'un homme, filmée et diffusée en ligne. Invité du Grand Jury RTL- Le Figaro- LCI, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a dit avoir visionné ces images, et affirmé ne pas être en position de les juger, et donc de "ne pas avoir d'avis positif ou négatif" sur celles-ci. Il a appelé à "se méfier d'une vidéo sortie du contexte", se rangeant derrière la prudence du chef de l'État, tout en estimant que la séquence sera "regardée avec attention".

Sur une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, un policier du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), très proche d'Emmanuel Macron, tire les cheveux d'un individu et lui fait une prise de strangulation. L'homme cherchait à interpeller le chef de l'État, en criant "le plan de rénovation thermique, Monsieur le président !". "Le président a dit lui-même que toute forme violence devait être écartée", mais "il faut rendre hommage à des gens" qui travaillent "dans des conditions où il y a beaucoup de foule, beaucoup de gens sont venus pacifiquement vers le président de la République", a jugé Marc Fesneau.