Bientôt cinq jours de congés après un deuil ? "Ce n'est pas qu'une question de coût"

Cinq jours de congés, c'est plus que trois. Mais est-ce vraiment suffisant ?

C'est plus décent, même si rien n'est suffisant pour l'épreuve psychologique. La proposition de loi vise à faciliter et surmonter l'épreuve des démarches administratives. Un deuil, c'est plusieurs mois, mais il y a une réalité économique : on va faire peser sur le tissu économique le fait d'ajouter deux jours. On ne peut donc pas se permettre de mettre trois semaines. Il faut trouver un juste milieu, et je pense que cinq jours est un bon compromis.

Quel serait le coût d'une telle mesure ?

Il est difficile à évaluer. Pour certains salariés, il existe des conventions collectives, qui offrent généralement quatre à cinq jours de congés. Des millions d'autres prennent un arrêt maladie : cela coûte 700 millions d'euros à la Sécurité sociale chaque année. Je pense que la mesure ne coûterait pas plus cher, le nombre d'arrêts maladie s'estomperait de manière significative, ce qui permettrait de la financer. Oui, il y a une notion de coût, mais le salarié peut-il reprendre ses activités au bout de trois jours comme si de rien n'était ? Cela donne l'impression que le message est : "séchez vos larmes, rangez vos mouchoirs, retournez vite au travail". Ce n'est pas qu'une question de coût.