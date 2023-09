Fabien Roussel sur LCI : l'incitation à "envahir les préfectures" n'est "pas un appel à la violence"

Le chef de file du PCF est aussi revenu sur l'épineuse question des violences dans la police. Samedi, plus de 80 organisations appellent à la mobilisation contre le racisme systémique, les violences policières et pour les libertés publiques. Fabien Roussel a répété ce matin que son parti, tout comme le Parti socialiste, ne soutenait pas officiellement ce mouvement. "Nous n'y serons pas parce que nous ne retrouvons pas dans la globalité des mots d'ordre partagés dans ces mobilisations, a pointé le parlementaire. Les violences policières existent dans notre pays, (...) mais ce sujet grave, provoquant des drames, doit être traité, or, nous ne pensons pas qu'il sera bien traité de cette manière-là."