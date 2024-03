"Des escrocs en col blanc" : Fabien Roussel charge le gouvernement après le dérapage du déficit de la France

Interrogé ce mardi sur l'envolée du déficit public de la France, Fabien Roussel accuse le gouvernement d'"escroqueries" et de "mensonges". "Ce sont des escrocs en col blanc", dénonce le secrétaire national du Parti communiste français sur TF1.

Le gouvernement taxé de "mensonges", sinon d'incompétennce. Invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mardi 26 mars, Fabien Roussel a réagi avec indignation à l'annonce du déficit public qui a atteint 5,5% du PIB en 2023. "Ce sont des escrocs en col blanc ! Ils nous ont demandé de travailler plus longtemps sans être payés plus, de payer plus cher nos factures, de faire des efforts... Et à la fin, ils nous disent qu'il y a une dette énorme", dénonce le secrétaire national du Parti communiste français (PCF).

La dette publique française atteint 110,6% du PIB en 2023. C'est moins qu'en 2022 (111,9%), mais plus que la prévision du gouvernement. "Ils mentent aux Français ! Les impôts ont augmenté", poursuit le député du Nord. "Entre 2019 et 2023, il y a eu 50 milliards d'euros de recettes supplémentaires de la TVA. Qui la paie ? Les Français."

Des "cadeaux" aux riches

Fabien Roussel accuse également le gouvernement de ne pas suffisamment taxer les plus riches, appelant au retour de l'impôt de solidarité sur la fortune : "Ils ont baissé le budget de l'État parce qu'ils ont fait des cadeaux impossibles aux plus riches, au capital, au CAC 40."

Alors que Bruno Le Maire s'est par ailleurs dit "ouvert" à un remboursement des médicaments en fonction des revenus ce mardi sur RTL, le patron du PCF s'inquiète de "la fin de la Sécurité sociale et de notre système de solidarité".