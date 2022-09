Gap : le maire en grève de la faim en opposition à la fermeture "incompréhensible" d'une classe

Quels sont vos arguments pour justifier ce mouvement ?

D'abord, cette école est située à proximité de l'hôpital et pour arriver à garder nos soignants, nous devons leur offrir des conditions et une qualité de vie intéressante, notamment pouvoir amener leurs enfants à l'école et les récupérer sans être trop loin de leur activité professionnelle. Car s'ils n'ont pas ce confort, ils risquent de partir vers d'autres destinations. L'établissement scolaire accueille également des réfugiés par l'intermédiaire du Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. L'année dernière, il y avait 18 enfants, mais ils ne sont pas inscrits dans les effectifs. Pour autant, quand on est à 18, on n'est pas loin de former une classe ; avec cette fermeture, il va donc manquer de places.

Enfin, nous sommes parmi les 222 villes qui ont été qualifiés par l'État "Action cœur de ville". Cela signifie qu'il faut dynamiser nos centre-villes pour éviter qu'ils se meurent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois tenir ce discours et petit à petit démolir l'équilibre qu'il peut y avoir en matière d'écoles et de classes. À ce sujet, l'ancien couvent de La Providence va être transformé en 86 logements sociaux. Ces 86 familles seront situées à moins de 200 mètres de cette école. Donc, elle va forcément devoir accueillir une partie des résidents de ces logements, sachant que nous allons les attribuer dans les semaines qui viennent pour une ouverture d'ici deux ou trois mois.