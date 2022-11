INTERVIEW - Jordan Bardella, élu à la tête du Rassemblement national

Face à l’exclusion de l’un de leurs députés à l’Assemblée nationale, le Rassemblement national conteste le caractère raciste de la phrase prononcée par celui-ci. Jordan Bardella consent à reconnaître "une incompréhension et probablement une maladresse", mais insiste : "Notre député a eu raison sur le fond". Il voit dans la sanction du député RN une alliance entre le gouvernement et LFI, pour "intimider l'opposition et nous empêcher d'aborder la question de l'immigration".