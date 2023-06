Un "jour de la consultation", proposition de Yaël Braun-Pivet pour redonner le goût de la politique aux électeurs

Programmer un jour de consultation permettra aussi de "faire naître du débat" en amont des échanges, a insisté la présidente de l'Assemblée nationale. "Cela permet aux gens de se parler, de rentrer dans la complexité des choses, écouter les arguments des uns et des autres pour se forger une opinion et ensuite décider. Je pense que c'est cela une démocratie nature", a-t-elle argumenté. "C'est à mon sens l'une des façons de résoudre cette crise de l'abstention. Nos concitoyens se détournent de plus en plus des urnes, ramenons-les aux urnes, pas forcément pour nous choisir nous, mais pour décider."