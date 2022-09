La présidence Macron est-elle marquée par une immigration légale "record" ?

Lorsque l'on évoque l'immigration légale, c'est sur le solde migratoire que l'on se penche en détails. Celui-ci détaille les entrées légales sur le territoire, en soustrayant les sorties. Des chercheurs du CNRS rappellent que les entrées légales désignent celles des "personnes de nationalité d’un pays hors Union européenne (UE) qui immigrent ou émigrent." On parle alors de migration tierce, concernant les "pays tiers à l’UE". S'ajoutent les entrées qui "relèvent de la 'libre circulation', c’est-à-dire les personnes immigrées ou émigrées au sein de l’UE", puis enfin "les nationaux : ce sont les 'repatriés' nationaux qui reviennent dans leur pays, et les 'expatriés'".

Problème, les outils dont nous disposons en France pour mesurer le solde migratoire se révèlent imparfaits, puisqu'ils pâtissent de certains angles morts. La démographe Michèle Tribalat note que "nous ne disposons pas d’un enregistrement des entrées et des sorties du territoire cohérent et exhaustif, comme c’est le cas dans les pays du nord de l’Europe qui ont des registres de population bien tenus". Et souligne que "le ministère de l’Intérieur [...] ne compte que ceux qui sont astreints à l’obligation de détenir un titre de séjour. Lui échappent ainsi les étrangers de l’Espace Économique Européen et les mineurs, sauf ceux qui à partir de 16 ans travaillent."