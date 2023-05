INTERVIEW | Solidarité à la source : le ministre Jean-Christophe Combe présente "une réforme sociale majeure"

Lutter contre le non-recours aux prestations sociales, voilà l'objectif affirmé par Emmanuel Macron depuis la dernière campagne présidentielle. Pour cela, le chef de l'État souhaitait mettre en place un tout nouveau système : la "solidarité à la source". Ce dispositif doit concerner le RSA, la prime d'activité et les aides au logement, versés chaque année à 18 millions de Français pour un coût de près de 40 milliards d'euros. Une réforme "de justice sociale" confiée au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe. Il répond à TF1info.

Le président de la République promet depuis sa campagne de réélection de mettre en place la "solidarité à la source". En quoi consiste ce projet ?

Nous souhaitons créer pour les prestations sociales le même dispositif que pour la déclaration d'impôts pré-remplie. Aujourd'hui, notre système de solidarité est complexe, difficile d'accès, et son efficacité est souvent remise en cause. Ce projet doit ramener de la confiance et lutter contre une injustice profonde : une partie des personnes qui devraient avoir droit à certaines aides n'y ont pas accès. Nous estimons par exemple que 34% des bénéficiaires potentiels du RSA n'y ont pas recours. L'objectif premier de la solidarité à la source est de lutter contre ce non-recours et de favoriser l'accès aux droits de nos concitoyens en réduisant les démarches. Elle doit aussi permettre de fiabiliser les déclarations pour éviter les indus et les récupérations des sommes a posteriori qui fragilisent les ménages.