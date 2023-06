Sur LCI, Christian Estrosi accuse les LR de mener de "petits jeux politiciens extrêmement dangereux"

"Nous sommes rentrés dans une société où la culture du compromis sera de plus en plus une exigence, qu'on le veuille ou non. Ce n'est plus le modèle d'il y a 10, 15, 20, 30 ans. Ce sera de plus en plus difficile, élections législatives après élections législatives, de trouver des majorités absolues", a aussi insisté l'élu. Il a d'ailleurs estimé que la Première ministre Elisabeth Borne n'avait "pas démérité et montré sa rigueur et son intégrité" face à ce défi, tandis qu'Emmanuel Macron semble prêt à la maintenir en poste.

Face à cette "instabilité parlementaire", les "grands exécutifs territoriaux" représentent en revanche des "pôles de stabilité", a défendu Christian Estrosi, appelant à refonder le système politique pour laisser plus de place aux élus locaux. "Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup trop sur un parlement dont on voit que son action est de plus en plus obsolète tellement (les parlementaires) sont enfermés dans des démarches politiciennes, d'ego, ne regardent que leur propre petite personne plutôt que de se soucier de l'intérêt de la France", a-t-il à nouveau fustigé. De son côté, il se jugerait "plus utile en restant à la place qui est la mienne" plutôt qu'au gouvernement, si la proposition lui était faite, tant qu'"une réforme redonne du poids aux grands élus territoriaux".