Manuel Bompard sur le tweet de Mathilde Panot : "J'ai un peu du mal à comprendre la polémique"

"Imaginez, si je vous disais que Hitler avait été un grand soldat, et qu’après malheureusement, son bilan a été entaché. Vous comprendriez à quel point c’est choquant de dire ça", a-t-il souligné, avant de poursuivre : "Ce qu’a fait Mathilde Panot, c’est rappeler que lorsqu’on rend hommage, il faut aussi tenir compte des leçons de l’histoire. Et parmi les leçons de l’histoire, il y a le fait que le fascisme, ça peut provoquer des horreurs pareilles. Il faut s’en souvenir et donc ne pas le banaliser et ne pas le réhabiliter." Dans l'opposition, certains lui ont également reproché de ne pas citer le mot "juif" dans son hommage. "Quand on rend hommage aux victimes de la Rafle du Vel d'Hiv, on sait à qui on rend hommage", estime Manuel Bompard.