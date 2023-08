Sommet de 12 heures entre Macron et l'opposition : "Très constructif et apaisé", assure François Bayrou sur LCI

"C'était très constructif, apaisé, avec par moment de l'humour", a-t-il affirmé, se défendant de tout contournement du Parlement. "Il aura ses débats et ses discussions, comme c'est normal et légitime. Il ne s'agit absolument pas d'enlever quoi que ce soit au Parlement. Vous mesurez bien que le Parlement, depuis un an, ce que les Français en ont entendu, ce sont des affrontements extrêmement violents, des injures, des noms d'oiseaux dans un brouhaha impossible à maîtriser."

"Pour se représenter ce qu'a été le caractère de cet événement, ça a commencé par quatre heures sur la politique étrangère. Toutes les parties du monde ont été examinées", a exposé le président du MoDem et maire de Pau. "Ce qui ne s'était jamais produit et ne se serait produit au travers du temps, c'est qu'il y a eu un accord sur l'Ukraine, y compris de ceux qui ne l'avaient pas soutenu. Il n'y a plus entre nous, en France, de débat sur le soutien de l'Ukraine. (...) Ces quatre heures sur la politique étrangère ont permis à chacun de mesurer les défis qui sont en face de nous. D'une certaine manière, en raison de cette réflexion approfondie sur ce qui se passe dans le monde, ça a donné un sentiment de responsabilité plus important, plus de gravité."