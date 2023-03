Réforme des retraites : "Face aux mouvements durables de jeunes, tous les gouvernements de la Ve République ont calé"

Pourquoi les gouvernements redoutent-ils de voir les jeunes entrer en mobilisation ?

PATRICE DUHAMEL : D'abord, deux souvenirs : celui de Mai-68 et le souvenir du drame Malik Oussekine en 1986. Et deuxièmement, le fait que la jeunesse suscite de la sympathie. En général, leurs mouvements sont aussi très soutenus par les familles, par l'opinion publique. Ils se mobilisent en premier lieu autour d'un sujet spécifique à l'école ou au lycée, puis ils montent au créneau pour d'autres motifs. Mais attention, dans le cas spécifique de cette contestation de la réforme des retraites, on n'assiste pas, pour le moment en tout cas, à un déferlement de la jeunesse. Même si on constate qu'il y a bien une augmentation.