Députés pro et anti-corrida : "ce qui entre en compte, c'est la proximité avec des zones d'élevage"

Selon vous, la corrida doit être défendue au nom de la culture, et non de la tradition. Pourquoi ?

Plusieurs principes juridiques justifient la violence envers les animaux et l'intérêt de la corrida, notamment la déclaration universelle des droits de l'Homme, qui vise à préserver la diversité culturelle. Il y a quelques années, nous avions estimé que le cacique Raoni (figure de la défense de l'Amazonie et de la culture indigène, ndlr) avait raison lorsqu'il affirmait que ses pratiques culturelles étaient victimes de la mondialisation et qu'il fallait les défendre. Cela signifiait que chaque culture, dans la mesure où elle respectait l'intégrité humaine, avait le droit d'être défendue par le reste de l'humanité. Pourquoi la culture taurine ne le serait pas ? C'est une culture. Interdire la corrida serait aller à l'encontre d'une pratique culturelle, des principes civilisationnels qui sont les nôtres, ne pas respecter un principe intangible pour tous. En revanche, l'invocation de la tradition par les aficionados me paraît fallacieuse. Une tradition n'a jamais fait l'intangibilité d'une chose. Une tradition est toujours réformable, c'est d'ailleurs pour cela que je pense qu'au lieu d'une interdiction, nous pourrions réfléchir à une réforme de la corrida.

Entre les pro et les anti-corrida, est-ce l'opposition ruraux versus urbains qui se joue ?

Nous avons tendance à penser que l'animalisme est très citadin, c'est assez faux. Ce qui entre en compte c'est la proximité avec des zones d'élevage, ce sont elles qui font évoluer le rapport à l'animal. Si vous avez des zones d'élevage dans votre écosystème social, vous aurez tendance à être moins sensible à la cause animaliste. Le débat se polarise donc plutôt entre les zones qui ont un rapport à l'élevage et les territoires qui n'en ont pas.