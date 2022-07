Consacrée, abandonnée, restaurée... La riche histoire de l'interview présidentielle du 14 juillet

Cette sortie n'aura pourtant pas freiné l'ascension de son ancien protégé vers les plus hautes sphères du pouvoir. Jusqu'à son revirement en 2020, Emmanuel Macron s'était toujours refusé à l'exercice médiatique du 14 juillet. Selon un article du Monde en 2017, l'Elysée considérait alors que la "pensée complexe" du président ne collait pas avec le jeu des questions-réponses des journalistes. 2020 sera finalement l'année d'un retour à la tradition. Ce jour-là, le chef de l'Etat avait notamment été interrogé sur son nouveau Premier ministre Jean Castex, à la veille de son discours de politique générale.

Il s'adonnera de nouveau à l'exercice ce jeudi, au cours d'un entretien mené par Anne-Claire Coudray et Caroline Roux et diffusé en direct sur TF1 et France 2, mais aussi sur LCI, franceinfo et TV5 Monde.