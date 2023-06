INTERVIEW - Tunnel Lyon-Turin : "un écocide pour la vallée", selon Mathilde Panot (LFI)

La manifestation contre le tunnel Lyon-Turin est interdite dans un certain périmètre. Doit-on craindre la présence de militants radicaux comme on l'a vu à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) ou près de Nantes (Loire-Atlantique) la semaine dernière ? Écoutez ce qu'en pense Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, présente sur place ce matin et invitée dans le journal de 13H de TF1.