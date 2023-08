Emmanuel Macron réunit les chefs de partis : "Un paradoxe pour celui qui se prévalait d'un nouveau monde", tacle David Lisnard

Jour J pour la rencontre au sommet entre Emmanuel Macron et les chefs de partis. Le chef de l'État réunit, mercredi 30 août, les principaux leaders d'opposition (LR, Nupes, RN), à Saint-Denis, au nord de Paris, avec l'ambition affichée de trouver des "voies" pour faire "avancer" la France, au-delà des clivages politiques, en l'absence de majorité absolue. Or, cette "initiative populaire d'ampleur", promise par le président de la République, ne convainc pas dans les grandes lignes.

"On est toujours dans une crise politique, qui résulte du fait - et je l'avais dit à l'époque - que lors de la présidentielle et des législatives, Emmanuel Macron, de façon habile, a pratiqué son "en même temps" très vaporeux qui permet de faire de la segmentation électorale, du marketing. Ça fait beaucoup de mal à la politique. Aujourd'hui, non seulement il n'a pas de majorité absolue, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il n'y a pas un projet, une vision", a lâché le maire LR de Cannes, David Lisnard, invité d'Adrien Gindre sur LCI. "Réunir les chefs de partis, c'est un paradoxe pour celui qui se prévalait d'un nouveau monde, qui disait les partis étaient ringards et dépassés. On n'a jamais eu un Président qui se mettait autant dans la main des partis."