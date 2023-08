L'abaya interdite à l'école : la secrétaire d'État à la Ville "refuse l'instrumentalisation de Jean-Luc Mélenchon"

"Je conteste. La grande majorité des musulmans français, de notre pays, dont je fais partie, refuse l'instrumentalisation de Jean-Luc Mélenchon de notre foi, d'une foi", a répliqué Sabrina Agresti-Roubache. "On parle d'adolescents, on parle du collège et du lycée. Arriver en voulant provoquer avec un tel objet ou tel vêtement, on va dire même que c'est dans la nature des adolescents. Je refuse qu'on instrumentalise une religion", a-t-elle répété, pointant le rôle de LFI dans cette polémique. "Il y a ceux qui vivent de la misère des autres et des banlieues, parce que plus ça ira mal, mieux ils se portent, et ceux qui y vivent et en viennent."