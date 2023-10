Punaises de lit : le gouvernement doit "aider les victimes", estime Marine Tondelier sur LCI

"Qui paie ? Certains ménages ne peuvent pas payer 860 euros en moyenne. Cela touche tout le monde, tous les milieux sociaux. Certains arrivent vite à financer une désinfection, pas d'autres", a ajouté l'élue. Avant de fustiger le chef des députés LR, Olivier Marleix, qui a estimé mardi que ce sujet était "lié à l’accueil des migrants". Marine Tondelier a évoqué "des propos faux, xénophobes et racistes, qui ne devraient pas être reproduits. C'est un phénomène qui touche tous les milieux sociaux, or certains milieux détectent vite et financent vite la désinfection, et d'autres non. C'est le cas des plus précaires. En HLM, le bailleur peut mettre en place une désinfection mais parfois vous êtes livrés à vous-mêmes."