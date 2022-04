Invasion russe : le bombardement de la gare de Kramatorsk est-elle le fait des Ukrainiens ?

Cependant, malgré cette communication, l'armée de Vladimir Poutine ne semble pas réellement s'être séparée de cette arme. Et elle ne le cachait pas. Lors du fameux défilé militaire du 9 mai, en mémoire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, elle a ainsi fait parader à Korenovsk un tracteur-érecteur-lanceur 9P129. Facilement identifiable par ses trois vitres avant et sa forme aplatie sur le dessus, avancée sur le devant, c'est cet engin qui permet de tirer des Totchka-U.

Au-delà de ce défilé, mis en avant par l'armée ukrainienne sur son compte YouTube, d'autres images permettent de penser que l'armée russe et ses alliés sont toujours dotés de missiles de Tochka-U. Le 15 février dernier, dans le cadre d'exercices conjoints entre la Russie et la Biélorussie, des militaires ont effectué des lancements de ces missiles. Des tirs documentés par la presse des deux pays, dont la chaine nationale Zvezda. On peut aussi trouver les images en vidéo ici.