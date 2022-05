Investiture d'Emmanuel Macron : qu'est-ce que le commandement de l'espace, ces troupes invitées à la cérémonie ?

En 2018, la ministre des Armées Florence Parly explique qu'un an plus tôt, le satellite russe Loutch-Olymp a tenté d'espionner le satellite franco-italien Athena-Fidus. "Il s'est approché de tellement près qu'on aurait pu croire qu'il tentait de capter nos communications", précise-t-elle alors. Le chef de l'État étoffe ensuite la stratégie spéciale de défense de la France, et annonce la création, quelques mois plus tard, de ce "Grand Commandement de l'espace".