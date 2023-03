Investiture LaREM aux municipales à Paris : les rivaux de Benjamin Griveaux veulent une "consultation citoyenne"

Les dés sont-ils pipés à LaREM, dans la perspective des municipales à Paris ? Alors que Benjamin Griveaux est d'ores et déjà présenté comme le grand favori pour se lancer dans la course, ses quatre concurrents, l'ancien secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi, les députés Cédric Villani et Hugues Renson, et la conseillère de Paris Anne Lebreton, ont uni leurs voix dans une tribune publiée par le JDD, ce 16 juin.

Ces challengers réclament "une consultation citoyenne" plutôt qu'une désignation par une commission nationale d'investiture (CNI) durant l'été, comme le prévoient actuellement les statuts du parti présidentiel pour les grandes villes françaises. Dénonçant un processus "précipité", les quatre "marcheurs" estiment que "les prochaines élections municipales doivent permettre de montrer qu'une autre gouvernance est possible". "En Marche s'est construit sur une idée de progrès, d'émancipation et de dépassement des clivages, ainsi que sur des principes de débat démocratique", argumentent-ils, réclamant en somme une sorte de primaire. "Paris et Marseille ne sont pas des villes ordinaires. La victoire ne pourra passer que par un rassemblement conduisant à la désignation d'une tête de liste."